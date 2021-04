La Línea Roca opera con servicio reducido desde esta mañana debido al corte de vías en los municipios bonaerenses de Avellaneda y Florencio Varela por parte de trabajadores despedidos durante el gobierno de Mauricio Macri.

Los manifestantes bloquearon las salidas de los trenes que se dirigían desde esas estaciones del sur del conurbano hacia Constitución para darle visibilidad a su reclamo. Algunos exigen volver a trabajar y otros que les paguen las indemnizaciones.

Los ex trabajadores del Roca denuncian que el actual Gobierno, con quién tenían comunicación a través del ministerio de Trabajo, no sólo no les da una respuesta a su reclamo sino que los persigue a través de las causas penales.

"Le pedimos disculpas a los pasajeros pero nos obligan a esto. Buscamos la reincorporación de los trabajadores", dijo uno de los manifestantes a C5N. "No nos vamos a mover hasta que no nos atienda alguien del Gobierno", agregaron.