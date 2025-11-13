El ferrocarril Sarmiento atraviesa su tercer día consecutivo de complicaciones tras el descarrilamiento registrado en Liniers el martes por la mañana. Desde Trenes Argentinos informaron que el servicio “circula con demoras y cancelaciones por cuestiones operativas” mientras continúan los trabajos en el área afectada.

En las estaciones de Moreno, Morón y Once, las escenas se repitieron desde temprano: andenes repletos, largas esperas y pasajeros que se quejan del “caos de todos los días”. Un móvil de C5N registró este jueves cómo una mujer quedó atrapada entre las puertas al intentar subir a una formación colmada en la estación Morón, situación que refleja el malestar generalizado entre los usuarios.

“No se puede viajar así. Es un quilombo todos los días”, expresó uno de los pasajeros al canal de noticias.

Desde la empresa estatal aclararon que las demoras rondan entre 10 y 20 minutos, aunque se registran cancelaciones parciales en los servicios que unen Moreno con Once. Las tareas se concentran en el sector donde ocurrió el siniestro, a unos 100 metros de la estación Liniers, y se espera que los inconvenientes persistan durante toda la semana.

Demoras y cancelaciones en el tren Sarmiento: pasajeros denuncian vías en mal estado y mal funcionamiento



Qué revelaron las pericias

Según confirmaron fuentes judiciales, el maquinista del tren descarrilado dio resultado negativo en los análisis de alcohol y drogas. Las pruebas fueron ordenadas por el juez federal Julián Ercolini, quien además solicitó los registros de audio, video y modulaciones del servicio, así como los controles de los señaleros, que también resultaron negativos.

Las pericias preliminares descartaron un error humano y apuntan a una falla técnica. Los expertos determinaron que el sistema ferroviario cuenta con cerrojo y traba de palanca, un mecanismo que impide su manipulación mientras el tren circula. En este caso, solo los últimos vagones se descalzaron, lo que refuerza esa hipótesis.

Reclamos gremiales por un sistema obsoleto

El delegado del Sarmiento, Cristian Duarte, sostuvo que se presentó un reclamo formal ante Trenes Argentinos y advirtió sobre las falencias estructurales:

“El sistema ferroviario tiene un sistema de señales viejo”, señaló el representante gremial, quien pidió modernizar el control de señales para evitar nuevos incidentes.

Mientras tanto, miles de bonaerenses que dependen del tren para llegar a sus trabajos siguen padeciendo los retrasos. En las redes sociales, los usuarios comparten imágenes y videos del colapso en las estaciones. “Un desastre total”, resumió una pasajera desde Once.