En la Red Social Twitter, un usuario puso de relieve que el Gobierno de Javier Milei bajará el costo laboral a través de la reforma que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.

Quien intervino en la conversación fue nada menos que el Ministro de Economía, Luis Caputo, que destacó: “Esto es casi lo más importante de la ley. Les bajamos las cargas patronales un 85 por ciento para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada”.

“No salgo de mi asombro”, señaló el funcionario.

