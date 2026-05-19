“Mucha gente comete el error de relacionar este gobierno con el de Macri, simplemente porque no era peronista. Voy a decir algo bien concreto y que quede bien en claro: este gobierno, en términos de política económica, no sólo es diferente al de Macri sino que es lo opuesto. Nunca vi un caso más opuesto a Macri y probablemente no debe haber dos casos más opuestos", expresó Luis “Toto” Caputo en declaraciones por streaming.

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Y añadió: “Macri heredó un nivel de déficit muy similar al que heredó el presidente Javier Milei y se mantuvo intacto durante los dos primeros años. O sea, no hizo la corrección de la raíz de los problemas en la Argentina: El déficit fiscal".

“Con Macri hubo una euforia financiera que le permitió financiar esos dos años y medio de transición. El objetivo era noble: tratar de reducir el déficit fiscal con crecimiento. Como no se materializó, el déficit quedó igual y el financiamiento se terminó”, sostuvo.

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"La actual administración “hizo exactamente lo opuesto y por eso casi es un caso de estudio. Terminó con el déficit fiscal en el primer mes de mandato y el cuasifiscal en diez meses. Era un déficit consolidado de 15 puntos. Hoy hay euforia por invertir en la economía real y cero euforia en lo financiero”, continuó el Ministro de Economía.

De esta manera, Caputo, que fue funcionario del Gobierno de Cambiemos, le bajó el precio al PRO de cara a las posibles alianzas de 2027. En este marco, anticipó que Milei será reelecto.

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