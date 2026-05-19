Caputo le bajó el precio al PRO: "Este gobierno en economía no sólo es diferente al de Macri, sino que es lo opuesto"
Mientras el partido amarillo intentaba sacar músculo para fortalecerse de cara a los pactos proselitistas de 2027, el Ministro de Economía de Javier Milei salió a marcar fuertes diferencias. Vale recordar que el funcionario también formó parte de la gestión de Cambiemos.
“Mucha gente comete el error de relacionar este gobierno con el de Macri, simplemente porque no era peronista. Voy a decir algo bien concreto y que quede bien en claro: este gobierno, en términos de política económica, no sólo es diferente al de Macri sino que es lo opuesto. Nunca vi un caso más opuesto a Macri y probablemente no debe haber dos casos más opuestos", expresó Luis “Toto” Caputo en declaraciones por streaming.
Y añadió: “Macri heredó un nivel de déficit muy similar al que heredó el presidente Javier Milei y se mantuvo intacto durante los dos primeros años. O sea, no hizo la corrección de la raíz de los problemas en la Argentina: El déficit fiscal".
“Con Macri hubo una euforia financiera que le permitió financiar esos dos años y medio de transición. El objetivo era noble: tratar de reducir el déficit fiscal con crecimiento. Como no se materializó, el déficit quedó igual y el financiamiento se terminó”, sostuvo.
"La actual administración “hizo exactamente lo opuesto y por eso casi es un caso de estudio. Terminó con el déficit fiscal en el primer mes de mandato y el cuasifiscal en diez meses. Era un déficit consolidado de 15 puntos. Hoy hay euforia por invertir en la economía real y cero euforia en lo financiero”, continuó el Ministro de Economía.
De esta manera, Caputo, que fue funcionario del Gobierno de Cambiemos, le bajó el precio al PRO de cara a las posibles alianzas de 2027. En este marco, anticipó que Milei será reelecto.
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