El equipo económico del Gobierno de Javier presentará este lunes el programa financiero con el que busca a afrontar los pagos de deuda previstos hasta 2027, cuando finalice el mandato del libertario.

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El anuncio será encabezado por el Ministro de Economía, Luis Caputo, quien estará acompañado por su viceministro, José Luis Daza.

La presentación fue confirmada por el secretario de Finanzas, Federico Furiase. "El lunes 6 de julio se anunciará el programa financiero del Tesoro para 2026-2027. Incluirá el cronograma de vencimientos de deuda en dólares del Tesoro y las fuentes de financiamiento que se emplearán", dijo el funcionario vía streaming.

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