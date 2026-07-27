Caputo sobre 2027: "No va a ser un clásico año electoral argentino con miedo, donde la gente se va a querer cubrir"
"Cuando hubo un poco de miedo, la gente dijo: 'No, atrás no volvemos'", señaló el Ministro de Economía en alusión a elecciones pasadas.
Luis Caputo aseveró, en declaraciones televisivas, que el actual rumbo económico es un proceso de cambio "irreversible" que, según sostuvo, se va a extender por muchos años. “Soy superoptimista”, completó.
A su vez, sobre los comicios del año venidero pronosticó: “No va a ser un clásico año electoral argentino con miedo, donde la gente se va a querer cubrir”.
Además, dijo que será un 2027 "creciendo con inflación bajando", con una recuperación que, aseguró, se va a sentir "en lo micro, en lo chiquito".
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