Luis Caputo aseveró, en declaraciones televisivas, que el actual rumbo económico es un proceso de cambio "irreversible" que, según sostuvo, se va a extender por muchos años. “Soy superoptimista”, completó.

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A su vez, sobre los comicios del año venidero pronosticó: “No va a ser un clásico año electoral argentino con miedo, donde la gente se va a querer cubrir”.

Además, dijo que será un 2027 "creciendo con inflación bajando", con una recuperación que, aseguró, se va a sentir "en lo micro, en lo chiquito".

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