El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, repudió la agresión a la caravana del presidente Javier Milei en el distrito por el que el mandatario debió ser evacuado.

“Condeno cualquier hecho de violencia, enfáticamente”, subrayó el jefe comunal, al referirse al ataque contra el mandatario, al tiempo que aclaró que no posee información sobre el autor del hecho.

Asimismo Otermin recordó un pronunciamiento vía redes sociales porque “veía con preocupación que habían difundido la idea de una caravana y que había mucha gente de Lomas enojada y con vocación de hacer una protesta en la Plaza de Lomas".

En ese sentido, Otermín puso el foco en el malestar social: “Hay mucha gente que está enojada por un montón de situaciones del Gobierno”, afirmó. Aunque insistió en la importancia de mantener las expresiones dentro de los canales democráticos, dejó en claro que la disconformidad con la gestión nacional es palpable en el territorio: “Si las encuestas les dan mal es porque entonces tienen un conocimiento de que el respaldo no es mayoritario”, analizó en declaraciones a Infobae.

El intendente de Lomas describió el operativo de seguridad como “inusual” para la zona y cuestionó su impacto en la rutina de los vecinos.

Durante la entrevista, Otermín fue consultado sobre también las declaraciones en redes sociales de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien vinculó el hecho con sectores políticos locales y no dudó en cuestionarla. “Es falso lo que dijo, pero no me asombra. Ha tenido otro tipo de declaraciones de este tipo y sin ningún tipo de sustento. No se puede decir cualquier cosa”, respondió. Aseguró que no hubo participación de militantes locales en el hecho y reafirmó que su mensaje fue “muy claro” en defensa de la paz y el rechazo de cualquier expresión violenta.