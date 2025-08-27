Tras finalizar de forma abrupta la caravana de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora, el presidente Milei fue evacuado y ya en Olivos eligió su red social preferida para opinar sobre lo sucedido.

Ads

“En Olivos con el profe Espert y el jefe Karina Milei luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas kirchnerismo nunca más. VLLC!”, publicó.

En Olivos con el PROFE @jlespert y EL JEFE @KarinaMileiOk luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia.

El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS.

VLLC! pic.twitter.com/F54Q86cK10 — Javier Milei (@JMilei) August 27, 2025

Por su parte la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló: “El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo Nunca Más”.

Ads

El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar.



Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos.



Kirchnerismo Nunca Más. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 27, 2025

En tanto que el partido La Libertad Avanza emitió un comunicado: “No nos van a frenar. Cuando no hay argumentos se recurre a la violencia. Y eso demostró el kirchnerismo hoy. En un año y medio, hemos bajado la pobreza del 52% al 31%. Es decir, sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. 12 millones de personas que dejan de ser esclavos de los políticos. Por eso están tan nerviosos, porque saben que el sistema que ellos armaron se terminó. De un lado están los que tiran piedras, dejaron 52% de pobres y 54% de inflación mensual. Del otro los que bajamos el gasto público terminando el deficit fiscal, sacamos a 12 millones de argentinos de la pobreza y exterminamos la inflación. El 7 de septiembre las urnas lo expresarán claramente: Kirchnerismo Nunca Más”.

NO NOS VAN A FRENAR



Cuando no hay argumentos se recurre a la violencia. Y eso demostró el kirchnerismo hoy.



En un año y medio, hemos bajado la pobreza del 52% al 31%.



Es decir, sacamos a 12 millones de personas de la pobreza.



12 millones de personas que dejan de ser esclavos… pic.twitter.com/mv8su7CdgN — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) August 27, 2025

Ads