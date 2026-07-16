Una caravana de trabajadores de la empresa Fate, histórica fábrica argentina de neumáticos cerrada el 18 de febrero y cuyos más de 900 empleados fueron desvinculados, desembarcó este jueves en las calles de La Plata.

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La protesta, que denuncia una ola de despidos así como el cierre definitivo de la planta de San Fernando, ingresó a la capital bonaerense por la bajada de la Autopista, paró frente a la sede del Ministerio de Trabajo, la Legislatura provincial, rodeó Plaza Rocha y finalmente confluyó frente a la Gobernación.

Desde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) estiman que todavía quedan unos 250 empleados sosteniendo el reclamo gremial y legal. El resto acordó su salida.

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Los trabajadores expresaron que tienen un proyecto presentado en la Legislatura que podría encauzar el conflicto, partiendo de la ocupación temporaria con intervención estatal para preservar la actividad industrial y los puestos de trabajo.

Por otro lado, los representantes sindicales remarcaron que el pedido para ser recibidos por el gobernador Axel Kicillof fue presentado hace cuatro meses sin obtener respuestas oficiales, advirtiendo que el desenlace de esta crisis podría sentar un peligroso precedente para toda la industria manufacturera del país.

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Semanas atrás, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó la vigencia del acuerdo firmado entre Fate y el SUTNA hasta el 30 de junio de 2026. Este fallo obligó a la compañía a abonar los salarios adeudados y dictaminó que debe continuar pagando los sueldos habituales mientras se resuelven las apelaciones de fondo sobre el cierre de la planta, según informó El Día.

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