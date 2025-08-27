En medio del caótico final de la caravana, el presidente se refirió a los audios del extitular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo. “Todo lo que dice es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, dijo.

La caravana en las calles céntricas de Lomas de Zamora terminó con el mandatario recibiendo abucheos, piedrazos y consignas en su contra. La escolta policial lo terminó alejando de la Plaza Grigera donde iba a finalizar la caravana. Allí en la plaza había tanto manifestantes como simpatizantes de La Libertad Avanza.

El acto comenzó en Temperley, a unos minutos de la Plaza. Milei estuvo acompañado por Karina Milei, el diputado José Luis Espert y el candidato Sebastián Pareja, entre otros dirigentes, como Maximiliano Bondarenko, candidato a legislador por la tercera sección.

El operativo debió evacuar al presidente luego de recibir piedrazos y algunos objetos cuando estaba a una cuadra de la Plaza. El diputado Espert terminó subido en una moto policial.

El vocero presidencial Manuel Adorni informó “Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más. Fin”.

Las imágenes de violencia en actos de La Libertad Avanza se repiten después de lo que sucedió en Junín, con golpes e insultos entre militantes libertarios y opositores.