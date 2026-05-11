El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aseguró que la Provincia de Buenos Aires hará “un gran esfuerzo” para garantizar la continuidad del boleto estudiantil y sostener los 45 viajes mensuales gratuitos para estudiantes universitarios y terciarios, en medio del fuerte incremento de las tarifas del transporte público.

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La definición del funcionario surgió luego de ser consultado sobre la posibilidad de mantener el beneficio durante el resto del año ante el impacto de los aumentos en los costos del sistema de transporte.

“Sí, lo estamos asegurando realmente con mucho esfuerzo”, afirmó Bianco, quien remarcó que el boleto estudiantil constituye “un derecho” para miles de jóvenes que cursan carreras universitarias y terciarias en la provincia.

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El ministro explicó que el acceso al transporte es una herramienta clave para sostener la permanencia de los estudiantes en las aulas, especialmente en un contexto económico complejo. “La universidad pública es gratuita, pero no es gratis”, sostuvo.

En ese sentido, detalló que muchos alumnos deben afrontar además gastos de alimentación, materiales de estudio, apuntes y libros, lo que complica aún más la continuidad académica en sectores de menores recursos.

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Bianco relató además situaciones que le transmitieron rectores y representantes estudiantiles durante distintas reuniones mantenidas con universidades bonaerenses. Según contó, algunos estudiantes concentran todas las materias en un solo día para pagar un único boleto de transporte semanal.

“Había chicos que cursaban de 9 de la mañana a 11 de la noche todas las materias que podían meter en el cuatrimestre para pagar un solo boleto”, describió el funcionario, quien consideró que esa modalidad “no es la mejor forma de hacer una carrera universitaria”.

También reveló que centros de estudiantes debieron asistir a alumnos con alimentos y colaciones ante dificultades económicas extremas. “Muchas veces no comían durante todo el día y estaban solo con mate”, señaló.

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En ese marco, Bianco ratificó la decisión política del gobierno provincial de sostener el programa pese al impacto presupuestario. Según indicó, el boleto estudiantil alcanza actualmente a casi un millón de beneficiarios en la provincia de Buenos Aires, de los cuales alrededor del 75% corresponden al ámbito universitario.

Además, destacó otras medidas complementarias impulsadas por la administración bonaerense, como los descuentos del 40% con Cuenta DNI en universidades, destinados a aliviar los gastos cotidianos de los estudiantes.

“Muchos trabajan durante el día y van a estudiar a la noche con mucha dificultad y mucho esfuerzo. Por eso vamos a seguir haciendo el esfuerzo para sostener los boletos”, concluyó el ministro.