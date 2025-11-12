El Ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, informó este miércoles que solicitó formalmente una reunión con el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de reclamar la restitución de los fondos que el gobierno provincial considera que se los quitaron y avanzar en la reactivación de las obras públicas paralizadas.

“En el día de hoy solicité formalmente una reunión al ministro Diego Santilli para reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1000 obras que dejaron abandonadas en la provincia”, expresó Bianco a través de sus redes sociales.

En el día de hoy solicité formalmente una reunión al Ministro @diegosantilli para reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1000 obras que dejaron abandonadas en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/N9oq8lXpoN — Carli Bianco (@Carli_Bianco) November 12, 2025

El funcionario bonaerense remarcó la importancia de recuperar esos recursos para poder continuar con proyectos de infraestructura que, según explicó, quedaron interrumpidos tras los recortes del gobierno nacional.

Desde la gobernación bonaerense sostienen que la paralización de las obras afecta directamente a los municipios y a los trabajadores del sector de la construcción.

