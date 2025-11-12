Carlos Bianco pidió una reunión con Diego Santilli para reclamar fondos y reactivar obras en la Provincia
El funcionario de Axel Kicillof hizo el pedido formal al Gobierno Nacional. Según el ministro bonaerense hay 1000 proyectos de infraestructura en ejecución.
El Ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, informó este miércoles que solicitó formalmente una reunión con el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de reclamar la restitución de los fondos que el gobierno provincial considera que se los quitaron y avanzar en la reactivación de las obras públicas paralizadas.
“En el día de hoy solicité formalmente una reunión al ministro Diego Santilli para reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1000 obras que dejaron abandonadas en la provincia”, expresó Bianco a través de sus redes sociales.
El funcionario bonaerense remarcó la importancia de recuperar esos recursos para poder continuar con proyectos de infraestructura que, según explicó, quedaron interrumpidos tras los recortes del gobierno nacional.
Desde la gobernación bonaerense sostienen que la paralización de las obras afecta directamente a los municipios y a los trabajadores del sector de la construcción.
