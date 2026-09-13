El intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, destacó el impacto de las obras de infraestructura ejecutadas junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para afrontar el escenario hídrico que atraviesa el distrito, luego de un período de precipitaciones récord que acumuló entre 1.600 y 1.800 milímetros.

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En diálogo con Radio Provincia, el jefe comunal explicó que las características hidrológicas del noroeste bonaerense hacen que las inundaciones se desarrollen de manera lenta, pero con efectos prolongados, principalmente sobre la transitabilidad y la logística de los caminos rurales.

“Las obras de la Provincia nos permiten dar respuesta y mitigar los efectos del clima”, sostuvo Stadnik al referirse a los trabajos de infraestructura que se llevan adelante en el distrito.

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El intendente destacó especialmente las tareas de mantenimiento de canales artificiales y de infraestructura vial, además de la articulación con otros municipios que integran la Subregión A3 de la Cuenca Hídrica del Río Salado.

En ese marco, valoró los trabajos de estabilizado granular realizados en sectores estratégicos como Bellocq y la repavimentación de accesos clave, obras que permiten sostener la circulación y el traslado de la producción primaria, con especial importancia para la actividad láctea.

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Stadnik también resaltó el trabajo conjunto entre los municipios de la región y el Gobierno bonaerense para afrontar las consecuencias del exceso de precipitaciones y garantizar el funcionamiento de la infraestructura necesaria para la actividad productiva.

Las obras que inaugurará Kicillof

El intendente confirmó además la próxima visita del gobernador Axel Kicillof a Carlos Casares, donde se concretará una agenda que incluye distintas obras y políticas de infraestructura.

Durante la jornada está prevista la entrega de 34 viviendas, la inauguración de una planta generadora de oxígeno medicinal en el Hospital Municipal, trabajos de cordón cuneta y luminaria LED, y la entrega de 570 escrituras sociales.

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También se inaugurará el nuevo edificio de la Escuela Secundaria de Educación Especial, que se convertirá, según destacó el municipio, en el edificio escolar número 324 inaugurado por la Provincia de Buenos Aires.