El Carnaval de San Fernando será este sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero, un gran espectáculo auspiciado por grandes marcas y empresas, que reúne a más de 50.000 espectadores por noche y ha llegado a tener el récord de 250.000 personas en total.

El “Gran Corso Familiar” 2026 presentará un enorme despliegue con murgas de la ciudad, en reconocimiento a su gran trabajo social en cada barrio para la contención e inclusión, se informó oficialmente.

Cada noche será coronada con el nuevo espectáculo de Unión Sanfernandina, la primera Escuela de Samba de la región, con sus carrozas, imponentes trajes, poderosa batería y pasistas, que presentará su temática “Ecos, tambores de Carnaval”.

Durante las tres jornadas las familias disfrutarán de juegos, sorteos y muchas sorpresas. A lo largo del Corso habrá pantallas LED, cámaras en vivo, torres de sonido, gradas, baños, puestos de hidratación, buffets, venta de espuma, máxima seguridad con centro de monitoreo de cámaras, móviles de Protección Ciudadana y Policía, personal de prevención, y la presencia de ambulancias, Bomberos y rescatistas.

La entrada al Gran Corso Familiar es totalmente gratuita.

