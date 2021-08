Por Aldana Farinelli

Los vecinos de Nordelta llegaron a los medios nacionales con una denuncia por la "invasión" de carpinchos en sus barrios y exigiendo que se los traslade por los inconvenientes que están ocasionando. María José Corriale, Doctora de Ciencias Biológicas del CONICET, dialogó con LaNoticia1.com y explicó a qué se debe este fenómeno.

"Todas estas instalaciones privadas están sobre humedales, que eran ambientes naturales de los carpinchos. Estas construcciones modifican el ambiente y algunas especies se extinguen, otras se tratan de adaptar de alguna manera. Los carpinchos ya estaban ahí, entonces con todo este movimiento había quedado un relicto poblacional en zonas que no estaban completamente desarrolladas y a medida que fue pasando el tiempo fueron ingresando a la zona urbana", explicó la especialista.

A su vez, detalló que en este último tiempo las zonas no intervenidas fueron desmontadas para el desarrollo de nuevos barrios, lo que provocó "que los individuos que estaban en esa zona salgan a buscar un nuevo lugar e indefectiblemente terminan dentro de la urbanización porque están ahí pegados, estaban más tranquilos y al modificarse el ambiente empiezan a buscar dentro de la urbanización, nuevos lugares".

Según epxplicó Corriale, el carpincho tiende a alejarse de las perturbaciones, pero hoy en día "no tiene muchos lugares a donde ir. La distribución dentro del barrio se asocian los carpinchos a lotes vacíos, las áreas dónde no hay viviendas, por ejemplo el campo de golf o esas zonas donde hay mucha menos actividad durante las horas de mucha actividad de la especie".

¿De qué se alimentan y por qué comienzan a buscar comida en las casas?

Son animales herbívoros, comen principalmente gramíneas y ciperáceas y bueno en este caso los paisajes justamente tienen gramíneas verdes, tiernas, que les sirve de alimento. Pueden comer plantas ornamentales también y creo que a eso se refieren con que destruyen los jardines, yo no estoy tan de acuerdo con que destruyen los jardines, en realidad sí pueden comer, pero hay alternativas para eso, como la colocación de boyeros eléctricos o alambrado, eventualmente. La población de carpinchos en los últimos años sigue creciendo, pero no diría que hay sobrepoblación. Lo que pasa es que se percibe como que hay más animales por el hecho de que los animales en este último tiempo, con la pandemia y con el aislamiento, accedieron a lugares donde antes no se veían. Entonces la percepción, al ver más actividad donde antes no estaban, es que "uy, hay más bichos" o "están en todos lados". Bueno no, tienen áreas de acción muy grandes, entonces simplemente es que se los ve más en lugares donde antes quizás no estaban. Entonces tenemos tres factores: las condiciones de tranquilidad que hicieron que los animales se vayan un poco más lejos del borde de agua y se metan un poco más entre las casas; la destrucción de las áreas no intervenidas para la creación de nuevos barrios que hicieron que los animales que estaban en ese área ingresen al centro de la urbanización y por otro lado sí hay un crecimiento, se están reproduciendo.

¿Cuál es su época de apareamiento?

Si las condiciones del ambiente son buenas, se pueden reproducir durante todo el año. En general se ve un pico de número de crías hacia finales del verano, en general, pero se pueden reproducir en cualquier momento, cuando tienen alimento disponible. Lo tienen, porque entran en los pesquisados.

¿Cuántas crías tienen?

Tienen entre 4 y 3 crías cada hembra.

Se denunció que atacaron mascotas, ¿Es un animal agresivo el carpincho?

No, no es un animal agresivo, es un animal que suele ser presa. No es un depredador que tiene un instinto más de atacar y acechar. En el caso del carpincho es un herbívoro, suele ser presa, por lo cual solamente va a atacar en el caso de que se sienta en peligro, que no tiene escapatoria, que siente que sus crías están en peligro, va a tratar de defenderse. Yo lo que he visto es que los perros se le van encima a ladrar, hay veces que salen lastimados los carpinchos o una cría producto de ese encuentro entre el perro y el carpincho, y hay veces en que sale lastimado el perro, según el tamaño que tenga el perro. La realidad es que sí pueden generar daño porque tienen unos incisivos grandes y si te muerden pueden generar un daño importante, pero la realidad es que el carpincho no va a tender a atacar a ningún perro ni a ninguna persona, solamente cuando se sienta en peligro, simplemente se va a defender.

Están proponiendo como "solución" trasladarlos a algún lugar ¿Cuál sería una solución viable?

Mirá, el traslado de individuos es bastante complicado, por un lado porque son animales muy grandes, no es simple y hay que trasladar a un número significativo para que realmente se sienta una disminución en su abundancia. Es muy complicado trasladarlos, y por otro lado se reproducen tanto que si vos los trasladas vas a tener que efectuar eso continuamente, no es lo más recomendable. Generalmente en el manejo de fauna, nosotros tenemos un manejo a través de modificaciones del ambiente, que hagan el ambiente un poco menos apto para los animales. En el caso del coipo, que también es un roedor, herbívoro semiacuático que en general la mayoría de las urbanizaciones tiene conflicto con el coipo, con densidades mucho más elevadas que el carpincho en Nordelta.

¿Cuál es la diferencia entre el coipo y el carpincho?

El carpincho es mucho más grande que el coipo. Si bien el coipo es un roedor grande, el carpincho puede pesar entre 60, 70 kilos mientras que el coipo no va a pasar los 20 kilos, va a pesar 15 kilos, 10 kilos. El carpincho no tiene cola, el coipo tiene una cola larga. Después tienen colores parecidos, son más rojizos quizás los carpinchos. El coipo era lo que se llamaba también nutria, que es la que cazaban para hacer los tapados de piel de nutria. El carpincho se usa el cuero pero tiene un pelaje un poco más áspero, se usa sólo el cuero, no la piel.

¿Se viven situaciones similares en otros barrios?

La mayoría de los barrios tiene problemas con el coipo, la especie es Myocastor Coypus. La mayoría de los barrios tiene coipos y tiene conflicto con la especie. Nosotros estuvimos trabajando y hemos tenido que, a través de medidas de manejo indirecto, hacer modificaciones del ambiente y poder controlar de esta manera las poblaciones sin tener la necesidad de capturarlos y trasladarlos a otro lugar, porque es costoso, es continuo, se reproducen mucho.

¿Estas modificaciones hacen que se concentren en otro lugar alejado de la población?

Antes había en tierras inundables y se excavó se crearon lagunas artificiales, con esa tierra que sacaron rellenaron y armaron la parte de las casas. Entonces cambiaron todo, biología, vegetación, cambió todo el ecosistema. En condiciones naturales muchas veces las poblaciones están acechadas por depredadores, por la disponibilidad de alimentos y ahora comen todo el año, no tienen depredadores y disponen todo el año de alimentos por los parquizados, los jardines, se riegan y plantan panes de pasto, todo el año. En condiciones naturales todo eso varía durante el año y estos factores limitan o controlan el crecimiento de población además de si hay depredadores naturales y demás.