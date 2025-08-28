“El insulto y la cuestión perversa, casi anal, de alguien que ha visto mucha pornografía infantil, nos ha hecho mucho daño a todos”, dijo Elisa Carrió en declaraciones televisivas, en alusión a Javier Milei.

Y añadió: “Ese daño es irreparable”.

En redes sociales, la Diputada Lilia Lemoine puso el grito en el cielo y calificó de “gravísimas” las declaraciones de Carrió.

“¿Qué acabo de escuchar? ¡Esto en gravísimo! ¿Cómo no la frenaron en seco y la echaron a patadas del estudio?”, dijo la legisladora, que este miércoles protagonizó un escándalo en el Congreso con su par Marcela Pagano.

