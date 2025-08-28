Carrió acusó de Milei de consumir "mucha pornografía infantil" y la Diputada Lemoine salió al cruce
Tras viralizarse, en el marco del escándalo de los audios de las coimas, un viejo video de "Lilita", donde calificaba a Karina Milei como la "cajera" del Gobierno, la ex legisladora nacional y referente de la Coalición Cívica volvió con todo a la escena pública y disparó con munición gruesa contra el Presidente.
“El insulto y la cuestión perversa, casi anal, de alguien que ha visto mucha pornografía infantil, nos ha hecho mucho daño a todos”, dijo Elisa Carrió en declaraciones televisivas, en alusión a Javier Milei.
Y añadió: “Ese daño es irreparable”.
En redes sociales, la Diputada Lilia Lemoine puso el grito en el cielo y calificó de “gravísimas” las declaraciones de Carrió.
“¿Qué acabo de escuchar? ¡Esto en gravísimo! ¿Cómo no la frenaron en seco y la echaron a patadas del estudio?”, dijo la legisladora, que este miércoles protagonizó un escándalo en el Congreso con su par Marcela Pagano.
