El video del escándalo en Diputados: así fue el picante cruce entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano en plena sesión
La tensión se desató en medio del informe de gestión de Guillermo Francos. Hubo gritos, acusaciones y actitudes infantiles que marcaron la escena. Arde la interna libertaria.
Un fuerte cruce entre las diputadas por la Provincia de Buenos Aires Lilia Lemoine (La Libertad Avanza) y Marcela Pagano (Coherencia) sacudió la sesión en la Cámara de Diputados mientras el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentaba su informe de gestión. El episodio incluyó gritos, acusaciones de amenazas y escenas que fueron calificadas como “de jardín de infantes” por algunos presentes.
El momento se desató cuando Pagano realizaba una consulta sobre el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. “Guillermo Francos, señor Jefe de Gabinete, solicito por favor que usted nos conteste”, pidió la diputada. En ese instante, Lemoine se paró frente a ella para tapar la cámara.
Visiblemente molesta, Pagano reaccionó: “Por favor, por favor, lo que hace el espectáculo de una persona que no está en sus condiciones, mírela, por favor”. El presidente de la Cámara, Martín Menem, intervino de inmediato: “Pido por favor, no interrumpan a la diputada. Diputada Lemoine, por favor, le pido, tome asiento”.
La tensión continuó con pedidos de moción de orden. Pagano denunció incluso que Lemoine la amenazó. Desde las bancas, los gritos se multiplicaron: la diputada Juliana Santillán interrumpía constantemente, mientras Lemoine permanecía parada al lado de Pagano en una actitud desafiante.
La periodista acreditada en el Congreso Déborah de Urieta compartió en su cuenta de X los videos del enfrentamiento. Allí se observa cómo Lemoine se mantiene delante de Pagano sin correrse pese a los reiterados pedidos, lo que generó comentarios en los pasillos sobre un verdadero “jardín de infantes” en el recinto.
El incidente opacó el tramo del informe de gestión de Francos y dejó en evidencia la fuerte interna libertaria, en un escenario ya atravesado por la polémica de los audios que mencionan presuntas coimas en el área de Discapacidad.
