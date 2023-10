La líder de la Coalición Cívica y una de las figuras fundamentales de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, arremetió duramente contra el expresidente Mauricio Macri, acusándolo de ser el orquestador detrás del acuerdo político entre Patricia Bullrich y el candidato libertario Javier Milei para el balotaje de noviembre. “Le ganó su lado oscuro”, disparó la dirigente.

En una entrevista exclusiva con el periodista Luis Novaresio en LN+, Carrió expresó su descontento con la alianza entre Bullrich y Milei, señalando que Macri fue el verdadero artífice de esta estrategia. "Él siempre estuvo con Milei, le ganó su lado oscuro", lanzó la líder de la Coalición Cívica, sugiriendo que Macri había estado manipulando los hilos en las sombras.

Carrió fue enfática en cuanto a los principios que, según ella, están en juego en esta contienda política. “Nosotros no vamos a someternos a ninguna extorsión, aunque provenga del pueblo. No vamos a dar el salto al vacío para la venta de órganos porque viola los derechos humanos. No estamos de acuerdo con la venta de niños y la legalización del narcotráfico”, afirmó.

“Lilita” además, Carrió criticó la estrategia política de Macri y lo responsabilizó por la situación actual de Juntos por el Cambio. "El kirchnerismo ya ganó al equivocarse la estrategia de Macri, al pelearse con Diego Santilli y no ponerlo como candidato a gobernador", comentó. La entrevista dejó en claro las tensiones internas dentro de Juntos por el Cambio de cara al balotaje.