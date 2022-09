"Lamento mucho que (Cristina Kirchner) haya sido una víctima de un atentado. Pero si las cosas siguen así, va a haber muchos", sostuvo Elisa Carrió en declaraciones televisivas.

Y agregó: "Mirén lo que pasó en Moscú, alguien asesinó a siete personas. Lo mismo en Estados Unidos, con las juventudes neonazis. No hay que olvidar que Argentina también tuvo muertos. En la época de Menem, testigos fueron asesinados en causas claves. A mí me han amenazado de muerte".

Además, fue contundente al no dudar de la veracidad del hecho: "Hubo un revólver. El hecho existió y le pido a la nación que no ponga en duda eso. La verdad es que si te quieren matar, te matan muchachos. Eso es una obviedad y no está en discusión bajo ningún concepto".