Casa Abierta: Vicente López renueva su programación de cine para febrero con la multipremiada “Valor Sentimental”
En el marco de la agenda cultural de verano del Municipio, continúa la amplia programación de cine durante el segundo mes del año. La propuesta incluye funciones en salas y al aire libre, con entrada gratuita, para que los vecinos disfruten del mejor cine en espacios culturales emblemáticos de la ciudad.
En el Cine Teatro York (Juan Bautista Alberdi 895, Olivos) se proyectará una selección que incluye drama, aventuras, comedias y animación. Allí se destaca el drama noruego “Valor Sentimental”, de Joachim Trier, nominada a nueve premios Oscar incluyendo mejor película, y ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes, que se podrá ver el jueves 13 de febrero a las 18.30. También habrá lugar para el cine nacional con “La muerte de un comediante”, protagonizada por Diego Peretti y dirigida por Javier Beltramino, el viernes 28 a las 18.00, se informó oficialmente.
A su vez, en el marco de la agenda Casa Abierta, durante todos los sábados del mes, el público podrá disfrutar de “Historias extraordinarias”, de Mariano Llinás, con funciones a las 18.00. Las comedias también tendrán un lugar destacado con un ciclo dedicado a John Waters que incluirá “Multiple Maniacs” el miércoles 5 y la icónica “Hairspray” el jueves 6 de febrero, ambas con funciones a las 18.30 y 20.30.
Por otro lado, el Centro Cultural Munro (Vélez Sarsfield 4650) mantiene su ciclo de cine de terror programado por votación de la comunidad, con grandes clásicos y producciones contemporáneas. Entre los títulos destacados se encuentran “Drácula”, de Tod Browning; “Frankenstein”, de James Whale; “El resplandor”, de Stanley Kubrick; “Los pájaros”, de Alfred Hitchcock; y “Cuando acecha la maldad”, del director argentino Demián Rugna. Las funciones se realizarán todos los miércoles y sábados del mes a las 19.00.
Click aquí para acceder a la agenda completa.
