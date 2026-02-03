En el Cine Teatro York (Juan Bautista Alberdi 895, Olivos) se proyectará una selección que incluye drama, aventuras, comedias y animación. Allí se destaca el drama noruego “Valor Sentimental”, de Joachim Trier, nominada a nueve premios Oscar incluyendo mejor película, y ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes, que se podrá ver el jueves 13 de febrero a las 18.30. También habrá lugar para el cine nacional con “La muerte de un comediante”, protagonizada por Diego Peretti y dirigida por Javier Beltramino, el viernes 28 a las 18.00, se informó oficialmente.

A su vez, en el marco de la agenda Casa Abierta, durante todos los sábados del mes, el público podrá disfrutar de “Historias extraordinarias”, de Mariano Llinás, con funciones a las 18.00. Las comedias también tendrán un lugar destacado con un ciclo dedicado a John Waters que incluirá “Multiple Maniacs” el miércoles 5 y la icónica “Hairspray” el jueves 6 de febrero, ambas con funciones a las 18.30 y 20.30.

Por otro lado, el Centro Cultural Munro (Vélez Sarsfield 4650) mantiene su ciclo de cine de terror programado por votación de la comunidad, con grandes clásicos y producciones contemporáneas. Entre los títulos destacados se encuentran “Drácula”, de Tod Browning; “Frankenstein”, de James Whale; “El resplandor”, de Stanley Kubrick; “Los pájaros”, de Alfred Hitchcock; y “Cuando acecha la maldad”, del director argentino Demián Rugna. Las funciones se realizarán todos los miércoles y sábados del mes a las 19.00.

