Casa Rosada reúne a la mesa política para avanzar con los últimos detalles del proyecto de reforma laboral
El encuentro tendrá lugar este lunes y estará encabezado por el Jefe de Gabinete Manuel Adorni. El objetivo del cónclave es revisar los sectores que apoyan el proyecto de flexibilización laboral y analizar los pasos a seguir.
La mesa política del Gobierno de Javier Milei se reunirá en Balcarce 50 este lunes por la mañana para discutir de manera integral las sesiones extraordinarias, que comenzarán el 2 de febrero.
En el encuentro se analizará cuántos apoyos tiene el oficialismo para lograr aprobar los distintos proyectos que impulsará en el Congreso, con principal foco en la reforma laboral.
La mesa política será encabezada por Manuel Adorni, el jefe de Gabinete. Se prevé que el Presidente no estará presente, ya que tiene previsto cumplir agenda en Mar del Plata.
Vale destacar que, con miras al Parlamento, el primer gran objetivo del Ejecutivo es aprobar la flexibilización laboral, aunque también figura en el temario la modificación de la Ley de Glaciares.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión