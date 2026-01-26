Fátima Flórez aseveró que "está confirmadísimo" que Javier Milei asistirá a su show “el martes 27 de enero, que es una función que se adelanta porque luego tiene que hacer sus actividades”.

"La función va a ser más temprano, a las 21 horas puntual. Es una función que va a tener guiños especiales, porque a mi me gusta mucho jugar con la actualidad", añadió la imitadora.

"Y la sorpresa es que sobre el final del show le vamos a preguntar al público si tiene ganas de que el Presidente cante, y ahí seguro nos dice que sí, y el Presidente nos va a deleitar con su repertorio", dijo Flórez.

Milei desembarcará en Mar del Plata este lunes para encabezar una nueva edición de su Tour de la Gratitud, la recorrida federal con la busca mantener contacto directo con sus votantes y reforzar el respaldo político a su gestión. Además, el martes participará de la “Derecha Fest”, un evento que reúne a referentes y militantes del espacio liberal-conservador.

