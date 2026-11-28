El endeudamiento alcanza a millones de personas en la provincia de Buenos Aires y muestra una marcada desigualdad entre hombres y mujeres. Según los datos de septiembre de 2026 de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), 3.993.828 mujeres bonaerenses tienen deudas registradas, frente a 3.724.700 varones.

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La diferencia significa que hay un 7,23% más de mujeres endeudadas que hombres. Sin embargo, cuando se analiza el volumen de dinero adeudado, el escenario se invierte: los varones concentran montos totales superiores, mientras que las mujeres acumulan obligaciones financieras un 21,8% menores.

Los datos surgen de un relevamiento del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), incorporado a una nueva herramienta interactiva del Mapa de la Deuda. En total, el estudio contabilizó 7.718.528 personas endeudadas en territorio bonaerense, casi 600.000 más que en abril de 2026, cuando se realizó la primera medición.

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Una de las explicaciones de esta diferencia aparece en la desigualdad de ingresos. De acuerdo con datos del INDEC correspondientes al segundo trimestre de 2026, las mujeres perciben ingresos un 26,8% inferiores a los de los varones, una brecha que también condiciona sus posibilidades de acceso al financiamiento.

Las diferencias también aparecen según el tipo de entidad financiera. Las mujeres tienen una presencia 13,2% menor que los hombres en la banca privada y un 38,2% inferior en los créditos prendarios o automotrices.

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En cambio, su participación es mayor en los bancos públicos (+29%), las mutuales y cooperativas (+49,3%), los neobancos y las fintech (+18,3%), y las tarjetas no bancarias (+22,3%).

Los municipios donde hay más mujeres endeudadas

El relevamiento también permite observar cómo se distribuye el endeudamiento en los 135 municipios bonaerenses. Uno de los datos más significativos es que en 128 distritos hay más mujeres que hombres con deudas registradas. Solamente en siete comunas la tendencia se invierte.

Las diferencias más pronunciadas aparecen en General Lavalle, donde la cantidad de mujeres endeudadas supera en un 30,6% a la de los varones. Le siguen General Madariaga (+27,5%), Rauch (+23,2%), General Viamonte y Monte Hermoso (+21,3%).

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También se destacan La Costa (+20,5%), Carlos Tejedor (+19,9%), Patagones (+19%), Necochea (+15,5%), Pehuajó (+13,9%), Chivilcoy (+12,6%), La Plata (+11,7%), Bolívar (+11,5%), Trenque Lauquen (+10,9%) y Azul (+9,2%).

En el otro extremo, los siete municipios donde hay más hombres que mujeres entre las personas endeudadas son San Andrés de Giles, Campana, Zárate, San Nicolás, Baradero, Coronel Rosales y Ramallo.

La brecha se profundiza después de los 60 años

La edad es otra de las variables que expone diferencias. Entre los menores de 25 años, la cantidad de hombres y mujeres con deudas es similar. Una situación comparable se observa en el grupo de 36 a 45 años.

Sin embargo, la distancia comienza a crecer a partir de los 46 años. En la franja de 46 a 60, las mujeres superan en un 4,5% a los varones entre las personas endeudadas. Después de los 60 años, la diferencia llega al 22,7%.

El escenario más marcado aparece entre los adultos mayores: en las personas de más de 75 años hay un 43,3% más de mujeres endeudadas que de hombres.

El relevamiento permite observar así una doble desigualdad en la provincia de Buenos Aires: las mujeres son mayoría entre quienes tienen deudas registradas, pero los hombres concentran montos más elevados. Las diferencias salariales, las condiciones laborales y las distintas posibilidades de acceso al crédito aparecen como factores centrales para entender este escenario.