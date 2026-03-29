La situación judicial del jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó en las últimas horas un elemento de alta sensibilidad: el juez federal Ariel Lijo ordenó custodia urgente para una testigo clave en la causa que investiga el financiamiento de un vuelo privado a Punta del Este.

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La decisión se tomó luego de la declaración de Vanesa Tossi, empleada de la firma aérea que gestionó el viaje, quien aseguró ante la Justicia que el traslado habría sido abonado por el empresario Marcelo Grandío. Su testimonio contradice la versión pública del funcionario, quien reiteró en distintas oportunidades que el costo del viaje fue afrontado con recursos propios.

Durante su exposición ante el fiscal Gerardo Pollicita, Tossi sostuvo además que fue objeto de llamados y mensajes que interpretó como intimidatorios, incluso mientras se encontraba en los tribunales de Comodoro Py. Según su relato, esas comunicaciones —sumadas al envío previo de una carta documento— habrían tenido como objetivo influir en su declaración.

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Frente a este escenario, el fiscal solicitó medidas de protección que fueron avaladas por Lijo. La resolución establece que Grandío no podrá mantener ningún tipo de contacto con la testigo, ya sea de forma directa o indirecta, ni acercarse a su domicilio, lugar de trabajo o sitios que frecuente. También se dispuso custodia para resguardar su integridad y garantizar que pueda declarar sin condicionamientos.

En paralelo, se abrió una línea de investigación específica para determinar si estas conductas configuran delitos como amenazas o coacciones. Desde la fiscalía consideran que no se trata de un hecho aislado, sino de una posible maniobra destinada a alterar una prueba clave dentro del expediente.

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El testimonio de Tossi adquiere relevancia central no solo por la identificación de quién habría pagado el vuelo, sino también por otro dato sensible: la testigo indicó que inicialmente se habría solicitado no emitir factura por el servicio, algo a lo que la empresa se negó. Este punto podría resultar determinante en el análisis judicial, ya que abre la puerta a una eventual calificación del hecho como recepción de dádivas o beneficios indebidos por parte de un funcionario público.

Otra causa en paralelo: el foco en el patrimonio

La investigación por el vuelo privado no es el único frente judicial abierto para Adorni. En paralelo, el fiscal Pollicita también impulsó una causa por presunto enriquecimiento ilícito, a partir de una denuncia que señala un crecimiento patrimonial que no se correspondería con sus ingresos declarados.

En ese expediente, se analizan posibles inconsistencias en declaraciones juradas, la existencia de bienes no declarados y movimientos financieros que deberán ser verificados mediante informes a organismos públicos y privados. Entre las medidas solicitadas figuran pedidos al registro de la propiedad, la Oficina Anticorrupción y otras dependencias estatales para reconstruir la evolución patrimonial del funcionario.

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Ambas causas, si bien independientes, se vinculan en un punto clave: buscan determinar si existieron beneficios económicos indebidos o no justificados en el marco del ejercicio de la función pública. En ese contexto, la decisión de proteger a una testigo considerada clave refuerza la relevancia que adquirió la investigación sobre el vuelo a Punta del Este.