El Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de Dolores rechazó el pedido de excarcelación de Lucas Pertossi, uno de los involucrados en el brutal asesinato de Fernando Báez Sosa a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell, el 18 de enero de 2020.

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El abogado defensor de Pertossi, Ignacio Nolfi, solicitó la excarcelación del imputado en el marco de la prisión preventiva, al considerar “excesiva” la duración de la medida.

El ex rugbier fue uno de los condenados a 15 años de prisión por haber sido considerado como partícipe secundario en el crimen.

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El planteo del abogado sostenía además que ya no hay riesgos procesales por fuga o entorpecimiento de la causa y mencionó que Pertossi inició estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

En ese marco proponían medidas alternativas como el uso de una tobillera electrónica, un arresto domiciliario o presentaciones periódicas ante la Justicia.

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La solicitud fue denegada por los jueces María Claudia Castro, Christian Ariel Rabaia y Emiliano Javier Lázzari.

Junto a Pertossi, Ayrton Violaz y Blas Cinalli fueron condenados a 15 años de prisión al ser considerados partícipes secundarios para el asesinato de Fernando Báez Sosa. En cambio, Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron sentenciados a prisión perpetua.