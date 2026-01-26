La mujer que manejaba la UTV en la que viajaba Bastián Jerez tenía 0,41 gramos de alcohol en sangre y el conductor de la camioneta Amarok circulaba con 0,25, según arrojaron los resultados de las pericias toxicológicas realizadas a los vehículos implicados en el choque ocurrido el lunes 12 de enero en la zona de médanos conocida como La Frontera, en Pinamar.

Ads

Puede interesarte

Mientras tanto el último parte médico difundido por el Ministerio de Salud provincial indica que Bastián el sábado fue sometido a una sexta operación. La misma estuvo ligada a una fijación cervical y la traqueotomía. Por el momento el pequeño de 8 años continúa estable e internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.

Cabe mencionar que el padre del menor, Maximiliano Jerez, se encontraba sobrio cuando transitaba en el rodado que impactó contra la camioneta.

Ads

Noamí Quirós, amiga del progenitor de Bastián, Manuel Molinari y Jerez están imputados por el delito de lesiones leves agravadas, al tiempo que no se detectaron rastros de drogas.

Los estudios se llevaron a cabo en el Laboratorio Químico de la Policía Científica Dolores, donde las muestras fueron sometidas a una cadena de custodia a fin de evitar cualquier filtración o contaminación, informó NA.

Ads