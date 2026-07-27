El Municipio de Pergamino, que gobierno Javier Martínez (PRO), inició gestiones para constituirse como querellante en la denominada “Causa Cuadernos”, con el objetivo de reclamar un resarcimiento económico por las obras de la Ruta Nacional 188 que fueron adjudicadas, pero nunca llegaron a ejecutarse.

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En ese sentido, se solicitará que parte de los bienes embargados en la causa sea destinada a financiar trabajos pendientes. La decisión fue tomada por el Concejo Deliberante.

La resolución aprobada el pasado 14 de julio declaró a la comuna “damnificada directa” por presuntos hechos de corrupción, cartelización e incumplimientos contractuales vinculados con obras que fueron adjudicadas entre 2010 y 2016, pero nunca se realizaron.

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La iniciativa fue impulsada por la presidenta del Concejo Deliberante, Gabriela Taruselli, y plantea que el Municipio pueda intervenir formalmente en las actuaciones judiciales y reclamar que, si se producen decomisos o recupero de fondos vinculados a empresarios y exfuncionarios investigados, parte de esos recursos sea destinada a financiar las obras que quedaron pendientes en el distrito.

La presentación no busca atribuir responsabilidades penales —una cuestión que corresponde exclusivamente a la Justicia— sino reclamar que la comunidad pueda recuperar, en obras, aquello que durante años estuvo comprometido y nunca se ejecutó.

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