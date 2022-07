Por Aldana Farinelli

Daiana Soledad Abregú era madre de un niño de 9 años. El 4 de junio salió con sus amigos para despedirse ya que un nuevo proyecto la esperaba: mudarse a La Plata donde vive parte de su familia para estudiar enfermería y buscar trabajo.

Sin embargo, el domingo 5 de junio fue hallada sin vida en la comisaría de Laprida. La versión oficial apuntaba a que la joven había sido detenido tras generar disturbios y se había quitado la vida. Sin embargo, distintos irregularidades encendieron las alamar que llevaron a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) a pedir una reautopsia.

Finalmente, el informe concluyó que "la joven no presentaba lesiones en el cuello compatibles con el ahorcamiento y que murió por un cuadro general asfíctico" y allejados a Daiana ahora piden que se cambie la caratula del caso y se desplace a los oficial que estuvieron a cargo de la víctima.

"Desde un primer momento queríamos la segunda autopsia, habían rechazado el primer pedido, pero siguieron apelando hasta que se la dieron y los resultado arrojados eran los que esperábamos. Nosotros desde un primer momento nunca creímos que ella se había ahorcado", afirmó en diálogo con LaNoticia1.com Daiana Antonela Abregú, hermana de la víctima.

¿Qué les dijeron en la primera autopsia?

Fue bastante rápida apr anuestro gusto, supuestamente a ella se la llevaron ese mismo domingo a la noche y la autopsia se empezó a realizar el lunes 11 de la mañana, cuando quisimos ir a ver el cuerpo antes de que la toquen nos dijeron si vayan las van a esperar porque como no pudieron ver el cuerpo antes que la toquen nos dijeron si,v ayan, las vnaa espera porque como no lo pudieron ver antes para que la reconozcan y puedan verla antes de que empiecen a abrirla, pero cuando íbamos en viaje para Azul porque se realizaba allí supuestamente, no dijeron que ya habían empezado y que no nos iban a esperar. Para mi también fue todo una estrategia para mantenernos ocupadas, nos hacían ir de la fiscalía a la comisaría ir y volver. No la pudimos ver hasta cuando el lunes a la tarde la vimos en el cajón, y nosotros sinceramente te digo nos pusimos a revisar el cuerpo con todo el dolor del mundo después de los ataques que tuvo cada hermano, nosotros somo 10, ahora 9, pero nos pusimos después a la madrugada cuando ya no hubo gente que estábamos solos con mis hermanas nos pusimos a ver que tenía mi hermana entonces nos pusimos a revisar el cuello y no vimos nada, lo único que tenía en el cuello era su tatuaje, no tenía marcas, tenía como rasguños de gato muy finitos pero 2 o 3, despues tenia la marca del desfibrilador en el cuerpo, quemado, tenía golpes en las muñecas, lo poco que pudimos ver ahí entro de un cajón y también la nariz, se la notamos super torcida y en la autopsia salio que tenia quebrado el tabique. no quisimo tocar demasiado porque era un cuerpo dentro de un cajón, era nuestra hermana, tocando se cayó la remera porque no tenía una remera, era un pedazo que le habían puesto encima, cuando quisimos correr la bandera que le habíamos puesto vimos rápido, nos dio mucha impresión el verle así el pecho quemado y todas esas cosas habían salido, son los preliminares tarda un monton.

La señora de la CPM no me dijo “mira es una bolsa” pero es casi seguro porque dice que eran muchos de esos métodos de atortura que se utilizaban antes y por eso pidieron la segunda autopsia, porque ellos sabían que iba a salir ese resultado

¿Sabían de otras denuncias contra esa comisaría?

Si, nosotros escuchábamos que los golpeaban, de parte de mi hermana tambien, es un pueblito que te quieren controlar todo, no podías hacer nada fuera de lo común porque vas a terminar en la comisaría, ella cuando se habían peleado con otra chica, hacía disturbios, la metian en la comisaría y ella dos veces que había estado había dicho “no hagan lío, no vayan a hacer lio por que ahi las mílicas entran dentro y te matan a palos”, ya sabían,en todas las marchas que hicimos una señora grande fue a reclamar que al hijo menor de edad lo habían golpeado ahí adentro, tena fotos y todo.

¿Cómo vas a recordar a Daiana?

Era una loca linda, yo la esperaba porque ella se iba a venir a vivir para aca, yo vivo en La Plata, alla se le hacía muy difícil el tema del trabajo y del alquiler, vivió el último tiempo con mi mamá porque como no tenía trabajo no podía mantener la casa, había hablado con nosotros si la podíamos bancar quedarse en mi casa, en la de mi abuela, que vinieron a buscar algo por aca que hay más trabajo de limpieza o cualquier otra cosa ella quería estudiar enfermería que era lo más corto de tiempo y que tiene salida laboral, le habíamos dicho que sí, que venga con el nene, le buscamos un colegio, pero bueno no pudo porque ella supuestamente era su salida de despedida de los amigos de ahí

¿Cómo sigue la causa?

Hicimos una marcha, mi mama, mis hermana y gente del pueblo,estamos pidiendo que se acelere el tema de cambiar la carátula porque siguen con averiguación de antecedente, con la primera el abogado nos había dicho que ya tenía bastante indicios como para poder imputarlos, pero obviamente eran pocos a comparación de esta., Esta llega a reafirmar algo que ya sabíamos, por como era ella jamas creimos que ella se pudiera haber quitado la vida y dejar a su hijo solo ahí, sin su madre. Desde un primer momento, me llamaron acá el domingo a la tarde y yo no lo podía creer, le dije a mi abuela, esos momentos, horrible. Estaba hablando en el grupo a la tarde y me parecía raro que ella no conteste pero ni pregunté. Antes de ir a la iglesia me llamaron y no lo podía creer. Le decía “Sole por que vos”, nos poníamos a pensar por qué, cuando empezaron a explicar las cosas le preguntaba ¿Por qué no te la dejaron ver? Aca hay cosas que no cierran como ella se va a querer matar, un montón de cosas, porque en ese momento le decía “Sole por que negra”, y claro cuando llegamos mi mamá nos contó toda la hsitoria, salimos ese domingo de aca con mi auto, llegamos, mi mama nos empezó a contar, yo la veía como ida, como que no pensaba.

¿Qué expectativas tienen?

Espero que cambien la carátula del caso y que empiecen a detener gente, nos venimos enterando y nos llegan cosas de todos lados, hay policía que no se quedaron ni siquiera sin su trabajo, siguen cobrando el sueldo o están trabajando en pueblos vecinos, nos mandan fotos de los policías que trabajan ahí como si nada, nos han mandado fotos de las mismas chicas que estaban con mi hermana ese dia, comprando en el super. Mi hermana se quedó sin la vida y ellos no se quedaron ni sin trabajo, esa era la peor bronca, mínimo que se queden sin laburo, que trabajan de otra cosa porque para policia no sirven.