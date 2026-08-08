Laprida
Ordenar por:
Ajustada definición en Laprida: La Libertad Avanza ganó por un solo voto y dio el golpe en las legislativas 2025
Dejar de informar: el impacto del cierre de noticieros locales de CableVisión-Flow ya afecta a 8 municipios bonaerenses
Sobreseyeron a 5 policías acusados por el caso de Daiana Abregú, la joven que en 2022 murió en una comisaría de Laprida
Resultados oficiales Elecciones Generales 2023: En la Sexta Sección se repartieron las bancas entre las tres fuerzas
Elecciones Generales 2023: La Sexta Sección es territorio de JxC pero en Bahía Blanca acecha el liberalismo
Suma fija: 58 municipios recibirán de la Provincia una asistencia especial para poder pagar el bono anunciado por Massa
Eleccion PASO 2023 en Laprida: "Pichi" Fischer de UxP arrasó y sueña con el regreso a la intendencia
Elecciones PASO 2023: La Sexta Sección vota senadores, intendentes, concejales y consejeros escolares
Página 1 de 17