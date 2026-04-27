El Tribunal en lo Criminal Nº 1 le redujo la condena a Domingo Faustino Verna, que pasó a tres años de prisión de ejecución condicional, por el homicidio de su nieto Brian Alexis Verna Batalla, en un fallo que se dictó tras la intervención del Tribunal de Casación Penal bonaerense.

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La decisión se tomó luego que Casación hiciera lugar de manera parcial al recurso interpuesto por la defensa de Verna, condenado en 2024 por el homicidio de su nieto Brian Alexis Verna Batalla. La Sala III del mencionado Tribunal entendió que se debe tener en cuenta como atenuante de su conducta la disminución de la capacidad de comprensión de la criminalidad del acto, según la conclusión de un informe psiquiátrico.

La conducta de Verna fue analizada en un juicio por jurados, quienes en octubre de 2024, decidieron declararlo culpable del delito de homicidio con exceso de legítima defensa. Más tarde, el juez Hugo De Rosa dispuso 4 años de prisión para el imputado.

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El hecho ocurrió 13 de junio de 2022 en el el ingreso del garaje de una vivienda en Bahía Blanca. En momentos en los que Brian Verna estaba intentando ingresar a la casa, en forma hostil, propinando golpes contra la puerta, Domingo portó un arma de fuego tipo revólver calibre 32 corto para defenderse y efectuó cinco disparos contra su nieto, los que le causaron diversas lesiones que le provocaron la muerte.

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