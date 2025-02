Axel Kicillof se refirió al caso de la menor muerta arrastrada en un auto robado en La Plata. “Nos tiene conmovidos, con angustia, dolor, y tristeza a toda la sociedad”, lamentó el funcionario.

“La primera respuesta que tiene que haber, la inmediata, es un acompañamiento del Estado. Para que haya claridad con respecto a esto, desde el primer momento que nos dedicamos a apresar a los delincuentes, que tenían que estar presos, el área de justicia y de seguridad, de asistencia a las víctimas, está acompañando a las familias en su dolor”, comentó.

Puede interesarte

Además recalcó que han “estado con cada uno de los intendentes inaugurando bases, trayendo policía rural” y que hace poco se hizo “una inversión importantísima para el área, en el cuerpo de caballería en Pinamar”. Aunque aclaró: “Hoy no es día para hablar ni de las estadísticas ni con datos técnicos”.

En ese contexto, cargó culpas en la oposición. “Lamento muchísimo la bajeza que he observado en estos días. Sé que hay campaña electoral, que algunos, por supuesto, usan esto para ganar un voto, para lucrar con el dolor, para ver si pueden sacar una ventaja, y la verdad que se han traspasado todos los límites en esta ocasión”.

¿Qué opinas de la reacción del gobernador? Leemos opiniones y reportes ¡Enviar mensaje!

“Algunos dirigentes políticos los hemos visto hacer cosas que no son hacer política, son directamente miserables, inmorales y lamentables. Así que yo continúo, como lo venimos haciendo desde el primer momento, acompañando a quienes están sufriendo el dolor de todas las maneras posibles, y además buscando justicia, que es lo que necesitamos hoy junto con la familia, buscando justicia junto con la familia”, aseguró.

Y añadió: “No todo vale por un voto, hay límites. A mí me han visto hacer campaña cuando era oposición, con hechos graves de inseguridad, nunca me van a poder encontrar en algún momento tratando de lucrar”.

Respecto a la baja en la edad de imputabilidad, el gobernador se mostró dispuesto a “discutir, mejorar y adaptar cualquier ley”. “Son leyes nacionales. Ahora, aún teniendo la mejor ley, el problema es si se aplica mal. En el caso que estamos viendo, que por supuesto va a ser sujeto de investigación”, adelantó.

“Yo no nombro a los jueces, no pongo preso a nadie, no libero a nadie, ni hago las leyes. Nosotros somos responsables por la policía que actúa como auxiliar de la justicia. Apresamos inmediatamente a quien cometió esta atrocidad, ya lo habíamos apresado en febrero, y estuvo inmediatamente libre. Tendría que haber estado preso, seguramente”, advirtió.

Y continuó: “Así que no es un caso de edad de imputabilidad, es un caso para discutir de la aplicación de la justicia, y en ese sentido, uno espera que se actúe con todo el rigor, que se castigue a los responsables y que se haga justicia, porque eso es lo que siempre piden también las familias. Estaba suelto, tenía que estar preso y con la ley que existe”.

Por otro lado, Kicillof recordó la quita del Fondo de seguridad que impuso el expresidente Alberto Fernández sacándole coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. “Hemos sufrido un robo de recursos, 750.000 millones de pesos de un fondo de seguridad. Eso contribuyó a comprar 5.500 patrulleros, y eso hay que reponerlo y no es un fondo de aplicación libre, no es para que el gobernador haga lo que quiera, sino que es un fondo que tenía una reglamentación que estaba aprobado en el presupuesto que Milei prorrogó, pero que tampoco cumple, por eso fuimos a la Corte Suprema”, explicó.

“Tiene que haber articulación y eso significa trabajar seriamente, nosotros nos hacemos cargo de lo que nos corresponde, que cada uno se haga cargo de lo que le corresponde y que le devuelvan los recursos a la Provincia de Buenos Aires”, reafirmó.

Además, el gobernador hizo hincapié en la situación económica. “Ustedes creen que generar cientos de miles de desocupados, cierres de empresas, deterioro de las condiciones económicas, no trae mayor desigualdad, violencia, malestar social”, se preguntó. “No creen que esto rompe y destruye el tejido social y productivo de la Provincia de Buenos Aires, de la Argentina”, prosiguió.

“El gobernador, los intendentes, los municipios, podemos hacer un esfuerzo muy grande para sustituir, para complementar, ayudar, colaborar a una situación que cambia de pronto y se deteriora rápidamente. Ahora de pronto parece que hay graves problemas que surgen de qué, de qué surgen, de una situación que ha cambiado muy fuerte. De una situación que ha cambiado muy fuerte. No lo digo para echar culpas, claramente hay responsabilidades, pero no lo digo para eso”, subrayó.

Y continuó: “Donde quiera Presidente, nos juntamos para trabajar el tema con seriedad, haciéndose cargo cada uno de lo que hizo, de lo que va a hacer. No ha habido ninguna inversión del Gobierno Nacional y han quitado fondos”. “No niego los hechos, pero ¿qué vamos a seguir tirándonos de trinchera a trinchera?. Lo invito o estoy dispuesto a ir donde me diga, a trabajar con seriedad con nuestros equipos las cuestiones de seguridad, a ver si podemos ante una situación que se va agravando, mejorarle un poco la tranquilidad y la vida a nuestro pueblo, yo tengo una responsabilidad sobre 17 millones y medio de bonaerenses, pongo la cara, estoy caminando, espero lo mismo del Presidente de la Nación, no en Estados Unidos, acá, trabajando por la seguridad de la Argentina”.