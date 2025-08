El pasado 25 de febrero, dos adolescentes asesinaron a Kim Gómez en medio de un asalto a su madre, en 25 y 72, en Altos de San Lorenzo, un barrio de la capital bonaerense.

Los implicados le robaron el auto y la niña quedó dentro, al intentar bajar quedó enganchada y los delincuentes la arrastraron durante 15 cuadras de la forma más cruel.

Recientemente, a Marcos Gómez le tocó ir a retirar el auto, aquel auto que fue robado y en el que murió su hija. "Me animé a retirar ese auto que tanto me costó en su momento y hoy ya no me importa", resaltó. “Me venía a mal traer el auto rojo. Solo me genera tristeza, la cual quiero cambiar por un poco de felicidad”, mencionó.

Luego de esto, el padre de la niña decidió donar el vehículo al Club Real Infantil para ser rifado para juntar pelotas, canilleras y artículos de entrenamiento para clubes de fútbol infantil.

En las últimas horas, en diálogo con Noticias Argentinas explicó que no fue una decisión apresurada: “Pensé en romper y quemar el auto, pero finalmente opté por donarlo”. Allí contó que “le hizo muy mal” tenerlo en su vivienda. Sin embargo, notó que esa idea no iba con su forma de ser ni con la de Kim, por lo que decidió descartarla.

“Soy una persona que valora todo, y el auto no deja de ser una herramienta que no cualquiera puede tener”, explicó. Por otra parte, recordó cuánto le costó conseguir su primer auto y decidió transformar la tristeza en algo positivo. Mandó a arreglar el auto y anunció que lo va a donar para juntar cosas para los chicos: “Mucha gente se copó, y va a surgir algo lindo”.