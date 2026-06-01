Este jueves, a partir de las 9 de la mañana, se llevará a cabo la interpelación a la que podrá asistir el intendente Lucas Ghi o designar a un funcionario para que de explicaciones del caso de la acusada como narco-funcionaria Luna Suyai Ortigoza.

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En ese contexto, el bloque de Fuerza Patria Morón, que responde al sabbatellismo, difundió un comunicado en el que descartó de manera explícita cualquier intención de avanzar sobre la continuidad institucional del intendente y que la sesión será a "efecto informativo".

Comunicado de Fuerza Patria Morón en respuesta a los rumores instalados desde el entorno del Sr Intendente. pic.twitter.com/HB2SrrWDGp — Fuerza Patria Morón (@FPatria_Moron) June 1, 2026

Desde el entorno del intendente, aseguran, han “pretendido victimizarlo diciendo que el hecho jurídico e institucional es un intento de destitución”. “Esos rumores son falsos y no hacen otra cosa más que intentar desviar el foco de atención del problema central”, agregaron desde la bancada.

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Además, remarcaron que la interpelación prevista para el próximo jueves “es a efecto informativo” y que pedir explicaciones sobre el vínculo entre la estructura municipal y una funcionaria investigada por narcotráfico “no es un intento de destitución, es su obligación de rendir cuentas”.

El documento también cuestionó la estrategia comunicacional del entorno de Ghi. “En lugar de inventar situaciones inverosímiles, sería bueno que dediquen su tiempo en transparentar la gestión”, expresaron los concejales.

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