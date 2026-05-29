El Concejo Deliberante de Morón aprobó la interpelación del intendente Lucas Ghi en medio del escándalo por la funcionaria municipal a la que le encontraron medio kilo de cocaína en su vivienda.

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El jefe comunal tendrá cinco días hábiles para presentarse ante los concejales o enviar a un representante para responder sobre el caso.

La decisión se aprobó hoy por mayoría (16 a 8) luego de que tomara estado público la situación de Luna Suyai Ortigoza, exdirectora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género del municipio, quien está acusada en una causa por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego”. La mujer fue desvinculada de su cargo y actualmente permanece prófuga.

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El pedido de interpelación fue impulsado por la concejal de La Libertad Avanza, Analía Zappulla. Entre quienes acompañaron la iniciativa hubo concejales alineados con el exintendente Martín Sabbatella, exaliado y hoy enfrentado al jefe comunal.

El Concejo solicitó explicaciones sobre los mecanismos de contratación de la funcionaria, los controles aplicados para el ingreso de personal, las alertas internas y las medidas judiciales tomadas tras conocerse la investigación.

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Antes de la aprobación de la interpelación, Ghi se refirió públicamente a la investigación y aseguró sentirse “defraudado” por lo sucedido. Según explicó, tomó conocimiento del caso a través de la Policía y decidió apartar inmediatamente a Ortigoza del municipio.

Además, aseguró que la funcionaria “nunca había dado muestras” de conductas irregulares dentro de su desempeño laboral y destacó su “compromiso con la tarea” en el ámbito municipal.