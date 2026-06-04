En el marco del caso de Luna Suyai Ortigoza, la exfuncionaria de la municipalidad de Morón, quien sigue prófuga de la Justicia, el secretario de Seguridad del Municipio, Damián Cardoso, fue el encargado de brindar las explicaciones requeridas por la oposición en la interpelación convocada por el Concejo Deliberante.

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Ortigoza era directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de Morón. Había ingresado en febrero del 2020 como temporaria y en junio de 2025 la nombraron Directora. Hoy pesa sobre ella un pedido de captura nacional e internacional, luego de que en un allanamiento se secuestraran paquetes de cocaína e instrumentos para su corte y comercialización en su vivienda, ubicada en Castelar Sur.

El secretario aclaró que mientras se estaban llevando adelante allanamientos por venta de drogas en el distrito, se entera que había sido detenida “una funcionaria o empleada” la cual estaba prófuga. “Lo único que hice fue ponerme a disposición de la Fiscalía, para aportar cualquier cosa que pueda dar celeridad y conseguir la detención de las personas involucradas. Con más razón cuando me explicó que podía ser una funcionaria. No me dio más detalles”, recordó de aquel encuentro con la fiscal Marisa Monti.

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“Tenemos una funcionaria que desarrollaba su actividad normalmente, que no había una alerta temprana y nada hacía suponer que tenía una actividad delictiva, que no tenía ningún nexo entre el delito y la gestión municipal”, indicó. “Eera un delito ajeno a la administración municipal, no se involucró las funciones con la actividad paralela, a escondidas, desarrollada en horarios en que no estaba en el municipio con lo cual no hay traslado de responsabilidad penal”, insistió.

Por último Cardoso destacó “la reacción del intendente” Lucas Ghi, y que “el procedimiento de idoneidad puede fallar, más cuando la persona no tiene ningún antecedente en el área”. “Lo malo sería que una funcionaria que vende droga no fuera desplazada de inmediato. Lo importante es la reacción del Estado, de la política”, recalcó.

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