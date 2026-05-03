La mamá de la nena de 13 años que murió ahogada en la pileta del centro terapéutico AUPA, ubicado en Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, se refirió a lo sucedido y apuntó contra el personal del lugar.

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Renata Victoria Aris Fajka perdió la vida el sábado 25 de abril en circunstancias que aún se investigan. Tenía una discapacidad y necesitaba asistencia en forma constante.

El hecho ocurrió durante una actividad coordinada para pacientes con necesidades especiales. La familia de la víctima exige justicia y apunta a la falta de supervisión del personal del lugar.

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Hay tres personas están imputadas por el caso, según informaron fuentes judiciales. La investigación que quedó a cargo de la fiscalía número 10 de Escobar.

Daiana, la mamá de la víctima, asegura que lo que pasó en la institución fue un descuido del personal: “Lo que ocurrió es que no la vieron en la pileta”, afirmó. La mujer contó que la nena padecía una hemiparesia derecha, un retraso madurativo muy severo y epilepsia refractaria. “Era sumamente dependiente absolutamente para todo , no tenía habla, no podía pedir ayuda. A mi hija la dejaron en la pileta y nadie la vio”, señaló

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El hecho pudo reconstruirse a través de las cámaras de seguridad que estaban instaladas

en el centro terapéutico. “La dejaron en las escaleritas de la pileta y ella, agarrándose del

borde de la pileta, se empezó a desplazar hasta llegar a un punto de lo profundo porque

estaba buscando el ‘flota flota’ que ella ama”, relató Daiana.

“Cuando se suelta, ya estaba en lo profundo y nadie la vio. Los guardavidas no sé qué

estaban mirando ”, expresó con la voz quebrada en una entrevista con Crónica TV y detalló: “Ella no flotaba, sí se podía trasladar agarrada. Tanto afuera del agua como adentro necesita atención , es como si fuera un bebé de un año y medio sin noción de riesgo”.