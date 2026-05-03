Caso Renata: Desgarrador relato de la madre de la adolescente con discapacidad que murió en una pileta terapéutica
La adolescente falleció ahogada. Tenía una discapacidad por la que necesitaba asistencia en forma constante. "A mi hija la dejaron en la pileta y nadie la vio”, denunció la madre.
La mamá de la nena de 13 años que murió ahogada en la pileta del centro terapéutico AUPA, ubicado en Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, se refirió a lo sucedido y apuntó contra el personal del lugar.
Renata Victoria Aris Fajka perdió la vida el sábado 25 de abril en circunstancias que aún se investigan. Tenía una discapacidad y necesitaba asistencia en forma constante.
El hecho ocurrió durante una actividad coordinada para pacientes con necesidades especiales. La familia de la víctima exige justicia y apunta a la falta de supervisión del personal del lugar.
Hay tres personas están imputadas por el caso, según informaron fuentes judiciales. La investigación que quedó a cargo de la fiscalía número 10 de Escobar.
Daiana, la mamá de la víctima, asegura que lo que pasó en la institución fue un descuido del personal: “Lo que ocurrió es que no la vieron en la pileta”, afirmó. La mujer contó que la nena padecía una hemiparesia derecha, un retraso madurativo muy severo y epilepsia refractaria. “Era sumamente dependiente absolutamente para todo , no tenía habla, no podía pedir ayuda. A mi hija la dejaron en la pileta y nadie la vio”, señaló
El hecho pudo reconstruirse a través de las cámaras de seguridad que estaban instaladas
en el centro terapéutico. “La dejaron en las escaleritas de la pileta y ella, agarrándose del
borde de la pileta, se empezó a desplazar hasta llegar a un punto de lo profundo porque
estaba buscando el ‘flota flota’ que ella ama”, relató Daiana.
“Cuando se suelta, ya estaba en lo profundo y nadie la vio. Los guardavidas no sé qué
estaban mirando ”, expresó con la voz quebrada en una entrevista con Crónica TV y detalló: “Ella no flotaba, sí se podía trasladar agarrada. Tanto afuera del agua como adentro necesita atención , es como si fuera un bebé de un año y medio sin noción de riesgo”.
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