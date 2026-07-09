El intendente de Castelli, Francisco Echarren, anunció el inicio del proceso para redactar la primera Carta Orgánica Municipal de la provincia de Buenos Aires, una iniciativa que, según sostuvo, representa un paso clave en la defensa de la autonomía de los gobiernos locales.

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"Con más de los dos tercios del Concejo Deliberante pusimos en marcha el proceso para dictar nuestra propia Carta Orgánica Municipal. La primera de la Provincia", expresó el jefe comunal.

Echarren remarcó que el proyecto forma parte de una postura que su gestión viene sosteniendo desde hace años. "No empezamos hoy: Castelli ya fue a la Corte Suprema de la Nación para defender la autonomía municipal, porque creemos profundamente que la democracia se fortalece cuando el poder está cerca de la gente", afirmó.

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En ese marco, el intendente rechazó las propuestas que plantean una reorganización territorial de Buenos Aires. "A la Provincia de Buenos Aires no hay que dividirla ni regionalizarla", sostuvo.

Como alternativa, propuso avanzar en una mayor autonomía para los municipios. "Tenemos que resolver las asimetrías con más autonomía municipal", señaló.

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Para Echarren, los gobiernos locales tendrán un rol cada vez más relevante en la gestión pública. "Los municipios tienen un protagonismo innegable en los tiempos que vienen: son el primer mostrador del Estado, el lugar donde se resuelven los problemas reales y donde se construye comunidad", manifestó.

Finalmente, el jefe comunal concluyó que "el futuro de la Provincia se va a gobernar mejor desde los gobiernos locales", al reafirmar su postura en favor de ampliar las facultades de los municipios bonaerenses.