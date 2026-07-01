El Municipio de Castelli aprobó una ordenanza que prohíbe el acceso a sitios de apuestas online en escuelas, dependencias municipales y redes Wi-Fi públicas, en una medida que busca prevenir la ludopatía y proteger especialmente a niños, adolescentes y jóvenes.

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El anuncio fue realizado por el intendente Francisco Echarren, quien aseguró que Castelli es “el primer municipio de la provincia” en implementar una iniciativa de estas características. La medida quedó establecida mediante la ordenanza 4023-E-082/25.

El proyecto contempla el bloqueo de páginas de apuestas en las instituciones educativas, en todas las redes de internet municipales y en las dependencias públicas. Además, incluye un enfoque preventivo con campañas de concientización sobre los riesgos de la ludopatía.

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Desde el municipio informaron que trabajarán en conjunto con la Cooperativa CUECCA, proveedora del servicio de internet, para implementar el bloqueo de los sitios de apuestas y coordinar acciones junto a las escuelas.

“Las apuestas online quedan prohibidas. No vamos a dejar que nuestra comunidad caiga en la ludopatía”, expresó Echarren al presentar la iniciativa, que busca frenar el crecimiento de esta problemática y promover un uso más seguro de las tecnologías digitales.

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