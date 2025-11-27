“El Gobernador describe una actualidad apocalíptica de la Provincia, y culpa al Gobierno Nacional. ¿Y qué hace para revertirlo? Destinar 1,7 billones en políticas con perspectiva de género”, dijo Guillermo Castello desde su banca en la Cámara Baja bonaerense durante la sesión de este miércoles que se extendió hasta las primeras horas del jueves.

Y añadió: “Kicillof, como nos tiene acostumbrado, nos presenta un Presupuesto deficitario, es decir, que sólo cierra con endeudamiento. Pero eso sí, nos presenta un Presupuesto con 'perspectiva de género', que es toda una declaración de principio, y a nosotros ya nos es suficiente para votarlo en contra”.

“Se jacta de ser la única provincia argentina de tener un Ministerio de la Mujer y de las Diversidades. Y hasta se da el lujo, Kicillof, de querer construir tres barrios con perspectiva de género. Kicillof cree que los problemas que tiene la Provincia se deben a la falta de perspectiva de género. Eso es lo que nos dice su Presupuesto y su Ley Impositiva”, arremetió el legislador de LLA.

“O sea, la inseguridad galopante, la falta de salud, la educación que está estropeada, la infraestructura detonada, que son problemas reales de los bonaerenses, pasan a un segundo plano, porque en la visión del gobernador está ausente la perspectiva del ciudadano común”, concluyó Castello.

