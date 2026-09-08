Castello se quejó por el nuevo uso de su despacho en Diputados: "Se convirtió en un aguantadero de los peores vicios"
El ex legislador bonaerense hasta el año pasado, mostró una foto de la fachada del que fuera su despacho en la Cámara Baja: "Me lo arruinaron", sentenció.
“Un despacho que supo ser un faro de libertad en el Palacio Legislativo de La Plata durante 4 años, se convirtió desde Diciembre, en un aguantadero de los peores vicios populistas, ademas de una víctima de apología del delito y del mal gusto”, expresó el ex diputado libertario Guillermo Castello.
Como es habitual, en el recambio de legisladores, los despachos se alternan, y el de Castello quedó en manos del oficialismo bonaerense.
El dirigente mostró una foto donde se ve un cartel de “ Queremos a Cristina Libre” y estalló en redes sociales.
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