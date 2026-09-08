“Un despacho que supo ser un faro de libertad en el Palacio Legislativo de La Plata durante 4 años, se convirtió desde Diciembre, en un aguantadero de los peores vicios populistas, ademas de una víctima de apología del delito y del mal gusto”, expresó el ex diputado libertario Guillermo Castello.

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Como es habitual, en el recambio de legisladores, los despachos se alternan, y el de Castello quedó en manos del oficialismo bonaerense.

El dirigente mostró una foto donde se ve un cartel de “ Queremos a Cristina Libre” y estalló en redes sociales.

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