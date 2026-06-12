El diputado bonaerense Cristian Castillo (Frente de Izquierda) volvió a pronunciarse en defensa de Cristina Fernández de Kirchner durante la sesión de la Cámara de Diputados y calificó como una "proscripción" y una "persecución política" la condena que pesa sobre la expresidenta.

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Al intervenir en el recinto, el legislador recordó que ya había expresado esa postura cuando se conoció el fallo judicial y remarcó que su posición no implica coincidencias políticas con el kirchnerismo.

"No hace falta compartir las ideas políticas ni el proyecto político de quien sufre esa persecución para denunciar una arbitrariedad manifiesta cometida por el Poder Judicial", afirmó.

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En ese sentido, sostuvo que existió una falta de imparcialidad en el proceso judicial y cuestionó a magistrados que, según señaló, mantenían vínculos con el expresidente Mauricio Macri.

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Castillo recordó además que dirigentes del Frente de Izquierda expresaron formalmente su rechazo a la condena y que referentes de su espacio, entre ellos Myriam Bregman y Nicolás del Caño, le transmitieron personalmente esa postura a Cristina Fernández de Kirchner.

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Al mismo tiempo, aclaró que una eventual existencia de hechos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas debe analizarse por separado. "Una cuestión es el tratamiento de los casos de corrupción en la obra pública y otra la persecución política", señaló.

El diputado también cuestionó las condiciones de detención impuestas a la exmandataria y aseguró que son "agraviantes". Según expresó, "se les dan mejores condiciones de detención a los genocidas que las que tiene Cristina Fernández de Kirchner".

Durante su discurso, Castillo vinculó el caso con otros procesos políticos ocurridos en América Latina y mencionó los casos de Hugo Chávez, Manuel Zelaya, Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, Evo Morales y **Pedro Castillo>, a los que definió como expresiones de una misma lógica de intervención sobre gobiernos de la región.

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Además, criticó el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sostuvo que el máximo tribunal actúa con distintos criterios según los temas que debe resolver. Como ejemplo, mencionó la falta de definiciones sobre leyes vinculadas al financiamiento universitario, discapacidad y salud pediátrica.

Sobre el final de su exposición, apuntó contra quienes cuestionan a la Justicia pero acompañaron recientemente los pliegos impulsados por el presidente Javier Milei para cubrir cargos judiciales.

"Hay una contradicción grande entre denunciar la arbitrariedad de la Corte y después haberle votado los pliegos judiciales a Milei", sostuvo.

Finalmente, Castillo reiteró el rechazo de su espacio a la condena contra la expresidenta y expresó su deseo de que "pueda terminarse esta persecución y esta proscripción absolutamente arbitrarias a Cristina Fernández".