Lo que comenzó como una jornada de curiosidad y aprendizaje en el Instituto Comercial Rancagua, en el partido de Pergamino, terminó en tragedia. El jueves 9 de octubre, una explosión durante una feria de ciencias dejó 17 personas heridas, entre ellas una nena de 10 años y una docente de 45. La más grave, Catalina, continúa internada en el Hospital Garrahan, donde su estado sigue siendo crítico.

Desde la dirección médica del centro de salud informaron que la niña fue sometida este domingo a una “nueva cirugía multidisciplinaria” y detallaron que “continúa internada en la unidad de cuidados intensivos, en estado crítico, requiriendo soporte vital avanzado”. El pronóstico es reservado.

En tanto, la docente que había sido trasladada al Hospital San Felipe de San Nicolás fue derivada a Pergamino. Según publicó Clarín, pese a haber tenido comprometido un ojo, no lo perdió, y debió ser intervenida quirúrgicamente en la cara y en una mano. Actualmente se encuentra fuera de peligro.

El accidente ocurrió cuando un grupo de alumnos presentaba un experimento que simulaba la erupción de un volcán. La maqueta estaba hecha con barro seco y tubos metálicos que contenían una mezcla de azufre picado, carbón y una “sal especial”, probablemente salitre, componentes clásicos de la pólvora negra.

Al encenderse, la combinación provocó una fuerte explosión que lanzó fragmentos y esquirlas hacia el público, generando pánico entre estudiantes, docentes y familiares.

Catalina se encontraba en la primera fila. Sufrió quemaduras en la cara y una lesión penetrante en el cráneo por el impacto de una esquirla metálica. La docente, en tanto, resultó herida en el rostro y la mano. Otras 15 personas —entre alumnos y adultos— padecieron contusiones y quemaduras leves y ya recibieron el alta médica.

El caso está en manos del fiscal Fernando Pertierra, de la Unidad Funcional y Juicio N°1 de Pergamino, quien inició una investigación para determinar las causas de la explosión y si existió negligencia en la preparación del experimento. Se llevan adelante peritajes y entrevistas a la directora del colegio, al profesor de Química a cargo y a la representante legal del instituto, con el objetivo de esclarecer si se cumplieron los protocolos de seguridad en un evento donde se manipularon sustancias con riesgo de explosión.