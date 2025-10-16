La investigación que tramita en San Isidro es por presuntamente haber recibido 200.000 dólares de parte de Fred Machado, sospechado de vínculos narcos.

Ads

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi rechazó así el pedido de la defensa de José Luis Espert, para que pase a Comodoro Py .

El planteo buscaba que el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli se inhibiera de intervenir en una causa abierta por una denuncia de Juan Grabois, por considerar que guardaba conexión con otro expediente anterior en trámite en el fuero federal porteño. En Comodoro Py tramita la causa en la que se investigan los vuelos de Espert en los aviones de Machado.

Ads

Puede interesarte

La defensa, encabezada por el abogado de Espert, Alejandro Freeland, argumentó que ambos expedientes investigan hechos vinculados y que se buscaba evitar una doble persecución penal.

La fiscal de la causa por presuntos delitos con los aportes de la campaña de 2019 de Espert a la Presidencia, Alejandra Mángano, se opuso a la unificación de ambas investigaciones por ser un planteo de momento "prematuro".

Ads

En este sentido, Martínez De Giorgi coincidió con la fiscalía porque "no se cuenta con elementos suficientes" para resolver por ahora unificar ambos casos. "Proceder de modo contrario podría resultar contraproducente pues esa decisión entorpecería el avance" de la investigación que se lleva adelante en San Isidro, concluyó el juez porteño.