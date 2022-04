El Juez Ernesto Kreplak procesó al ex Ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, al Intendente de La Plata, Julio Garro, a otros ex funcionarios del anterior Gobierno provincial de María Eugenia Vidal y a ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la causa en la que se investiga la denuncia de una "mesa judicial bonaerense" que habría coordinado acciones ilegales para perseguir al sindicalista.