En Pergamino, ciudad natal de José Luis Espert, la Justicia llevó adelante allanamientos en un estudio contable ubicado en la calle Merced al 1200, propiedad del contador Fernando Escobar, amigo del Diputado (en uso de licencia) y vinculado profesionalmente con él.

Cuando los agentes de Gendarmería Nacional llegaron al lugar hallaron un cartel con el mensaje: “Hoy cerrado”, pegado en la puerta del estudio.

La causa investiga a Espert por haber recibido de Machado, por lo menos, 200.000 dólares durante la campaña presidencial de 2019 en una cuenta que tenía en el Banco Morgan Stanley a su nombre, como parte de un monto total que sería 1 millón de dólares (según dijo el propio Machado).

