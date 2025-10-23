Causa lavado de dinero narco: Allanaron en Pergamino un estudio contable vinculado al Diputado José Luis Espert
Los procedimientos fueron ordenados por el Fiscal Federal de San Isidro Fernando Domínguez, quien lleva adelante la investigación por el pago de 200.000 dólares que Espert recibió del empresario Federico“Fred” Machado, detenido y acusado por narcotráfico internacional.
En Pergamino, ciudad natal de José Luis Espert, la Justicia llevó adelante allanamientos en un estudio contable ubicado en la calle Merced al 1200, propiedad del contador Fernando Escobar, amigo del Diputado (en uso de licencia) y vinculado profesionalmente con él.
Cuando los agentes de Gendarmería Nacional llegaron al lugar hallaron un cartel con el mensaje: “Hoy cerrado”, pegado en la puerta del estudio.
La causa investiga a Espert por haber recibido de Machado, por lo menos, 200.000 dólares durante la campaña presidencial de 2019 en una cuenta que tenía en el Banco Morgan Stanley a su nombre, como parte de un monto total que sería 1 millón de dólares (según dijo el propio Machado).
