José Luis Espert
Ordenar por:
Causa lavado de dinero narco: Allanaron en Pergamino un estudio contable vinculado al Diputado José Luis Espert
Revés para La Libertad Avanza: el fiscal rechazó reimprimir las boletas en PBA para que no figure la cara de Espert
Habló Fred Machado y reveló un pedido de Espert: "¿No me podés hacer un aporte monetario que estamos en bolas?"
Memes, críticas y polémica narco: así repercutió el video de José Luis Espert explicando su vínculo con Fred Machado
¿Quién se llevó el "3"? La irónica bienvenida en Tres Arroyos que incomodó a Espert, Santilli y apuntó a Karina Milei
Espert votó en San Isidro: dijo que "la democracia está en deuda" y lamentó "el deterioro de 100 años" antes de Milei
Espert apoyó la intervención del Gobierno en el dólar a días de las elecciones y alertó por un "Congreso destituyente"
Desde Pehuajó, Zurro bancó la candidatura de Taiana y disparó: "Del otro lado hay un Espert que lo bancan los narcos"
Excarcelan a dos acusados por el escrache a Espert, pero la concejal de Quilmes Eva Mieri seguirá detenida
"Este Ishii se caga en la gente": Espert apuntó contra el intendente peronista tras un escándalo en José C. Paz
Diego Santilli del PRO quiere la unidad con La Libertad Avanza en la Provincia a toda costa: “Cuenten conmigo”
Espert rompió la faja de clausura del predio de Mercado Libre en La Matanza y tildó a Espinoza de "delincuente"
Espert defiende el Presupuesto 2025 y apunta al "ñoquerío" que se opone al proyecto: "Están en contra de la sociedad"
Espert celebró más de 500 despidos en la Secretaría de Trabajo de la Nación: "Hay que rajar ñoquis a patadas del Estado"
Tras caerse la ley ómnibus de Milei, Espert estalló contra el kirchnerismo: "A los enemigos de la libertad, ni Justicia"
Página 1 de 5