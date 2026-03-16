Mientras el presidente Javier Milei guarda silencio sobre el caso luego de la revelación de nuevos indicios que lo involucrarían con el criptogate $Libra, diputados nacionales de la oposición que el año pasado lideraron la comisión investigadora lanzaron una contraofensiva.

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Un informe sobre el teléfono de Mauricio Novelli, operador cripto cercano al mandatario hasta el momento de la caída del token, reveló numerosas llamadas en la previa y luego de que el escándalo estallase. “De versiones, notas o análisis periodísticos no hablamos nunca. Es una parte del expediente que está viciada de nulidad”, señaló en las últimas horas el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “La Justicia tiene que seguir investigando, como lo está haciendo”, aseveró.

Sin embargo, la comisión en Diputados vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad política del presidente, así como el presunto “encubrimiento” del fiscal Eduardo Taiano.

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"Milei mintió. Dijo que no estaba interiorizado en los pormenores del proyecto. Sin embargo, se comprobó que Milei habló por teléfono en repetidas oportunidades, y también lo hizo Karina Milei, con Mauricio Novelli, que fue el organizador, el articulador de toda la operatoria”, expresó el diputado Juan Marino, de Unión por la Patria (UxP), quien se desempeñó como secretario de la comisión Libra durante el año pasado.

Por su parte, quien fuera el presidente de ese cuerpo de trabajo, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), sostuvo que el caso Libra es una “estafa y un hecho de corrupción millonario” ejecutado “con premeditación”, además de “una clara malversación de la investidura presidencial que reviste una gravedad enorme desde el punto de vista institucional”. “Libra tuvo como protagonista y partícipe necesario al Presidente”, advirtió el representante del interbloque Unidos.

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Ferraro anunció que junto al resto de los ex integrantes de la Comisión Investigadora Libra resolvió denunciar al fiscal Eduardo Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal por “entorpecer el pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso de la Nación”.

En la misma línea, solicitarán ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación que “se aparte al fiscal Taiano de la causa por el entorpecimiento de la investigación y el posible encubrimiento de los hechos denunciados”.

También requerirán que Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “den las explicaciones que tienen que dar”, por lo que presentarán un pedido de informes por escrito al Poder Ejecutivo Nacional para que “todos los funcionarios involucrados en las relevaciones periodísticas recientes -Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel- expliquen cuál fue el contenido de sus conversaciones telefónicas con Mauricio Novelli”. En tanto, los legisladores opositores decidieron pedir la interpelación del jefe de Gabinete, y de Karina Milei.

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Además la comisión resolvió “evaluar una segunda etapa investigativa en la Cámara de Diputados y continuar delimitando las responsabilidades políticas del presidente de Milei y sus funcionarios en el caso”.