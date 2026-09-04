La cuestión Malvinas volvió a ocupar un lugar central en el discurso presidencial y, casi inevitablemente, también reabrió un capítulo de la historia política argentina como las promesas electorales de Carlos Menem sobre la recuperación de las islas.

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Javier Milei habló este jueves por cadena nacional y afirmó que “las Malvinas son argentinas”, reivindicó el reclamo soberano y sostuvo que la recuperación del archipiélago constituye un objetivo permanente. Además, anunció sanciones contra empresas vinculadas con la explotación petrolera en las islas, una base naval integrada en Tierra del Fuego y un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional.

El Presidente también sostuvo que “vientos de cambio” favorecen actualmente el reclamo argentino, en referencia a las recientes declaraciones de Donald Trump sobre una eventual revisión de la posición histórica de Estados Unidos respecto de la disputa.

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Menem y una promesa que tenía fecha: antes del 2000

En noviembre de 1994, durante el lanzamiento de su campaña para la reelección, Menem prometió ante unas 60.000 personas en Buenos Aires que Argentina recuperaría las Islas Malvinas “antes del año 2000”.

La frase quedó registrada por el diario El País, que informó sobre aquel acto de campaña y la promesa del entonces Presidente argentino. Meses antes, en febrero de 1994, Menem ya había expresado su expectativa de que el Reino Unido pudiera modificar su posición sobre la soberanía de las islas antes del año 2000.

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El calendario pasó, fue reelecto y la promesa no se concretó.

En 2002 volvió a poner a Malvinas en campaña

Tras dejar la Presidencia, Menem volvió a lanzarse a la carrera electoral con la intención de regresar a la Casa Rosada.

En 2002, durante su campaña para las elecciones presidenciales del año siguiente, volvió a utilizar la cuestión Malvinas como una de sus promesas políticas. En septiembre de aquel año sostuvo que, si era elegido nuevamente, las islas volverían a estar bajo soberanía argentina y llamó a “malvinizar” nuevamente al país.

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En diciembre de 2002, fue todavía más explícito: durante un acto proselitista en La Plata aseguró que, en caso de volver al Gobierno, Argentina recuperaría las islas “sin disparar un solo tiro”.

Otra vez, la promesa quedó en el terreno electoral. Menem no volvió a ser Presidente y las Malvinas continuaron bajo administración británica.

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El vínculo con Milei

La comparación adquiere mayor peso político porque Milei es uno de los principales reivindicadores de la figura de Menem en la política argentina actual.

En mayo de 2024, durante el acto de colocación del busto del expresidente en la Casa Rosada, Milei calificó a Menem como “el mejor presidente de los últimos 40 años” y afirmó que su gobierno había sido una inspiración para quienes creen en la libertad.

Sin embargo, Milei no fijó un plazo para recuperar las islas ni planteó una acción militar para conseguirlo. Su discurso presentó el objetivo dentro del marco del derecho internacional y de la vía pacífica, al mismo tiempo que anunció sanciones contra empresas petroleras y un fortalecimiento de las capacidades argentinas en el Atlántico Sur.