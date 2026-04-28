En el marco de la investigación por una presunta red de cartelización y compulsas direccionadas, Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se presentó en los tribunales de Comodoro Py ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, pero se negó a declarar.

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El exfuncionario fue escueto en sus declaraciones ante la prensa tras salir del Juzgado: "Estamos dando las explicaciones... No es la única oportunidad en la que se puede declarar".

Spagnuolo es el primero de una lista de 34 imputados que deberán acudir al juzgado en el marco de una investigación sobre un presunto entramado de corrupción.

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Según la justicia, se habría montado un sistema de "cartelización" para la compra de insumos de alto costo y medicamentos de baja incidencia (PACBI), beneficiando a empresas vinculadas entre sí y con funcionarios públicos.

Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez (titular de la PIA) detectaron maniobras que implicaron el desvío de aproximadamente $75.478.149.019.

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De acuerdo con la resolución del juez Lijo, el modus operandi consistía en simular competencia: "Se habría implementado un sistema de compulsas de precios direccionadas y cartelizadas, mediante la convocatoria reiterada de un conjunto reducido de firmas vinculadas entre sí y con funcionarios del organismo. Simulaban competir entre ellas cuando, en realidad, actuaban de manera coordinada para asegurar adjudicaciones previamente acordadas".

Además, el magistrado decretó la inhibición general de bienes tanto para las personas físicas como para las empresas bajo sospecha. El objetivo es garantizar que el Estado pueda recuperar los fondos en caso de una condena.

La investigación abarca el período comprendido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, etapa en la que ANDIS funcionaba bajo la órbita del Ministerio de Salud. “Durante ese lapso, distintas acciones de corrupción fueron posibles gracias a acuerdos indebidos entre funcionarios de la ANDIS y actores del ámbito privado vinculados con droguerías y proveedores de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (PACBI)”, explicaron los fiscales en su dictamen.