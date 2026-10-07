Tres mujeres fueron detenidas en Merlo luego de que comerciantes y vecinos las sorprendieran cuando presuntamente intentaban ingresar a un comercio con fines de robo, bajo la modalidad conocida como “mecheras” o entradera.

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Según informó a través de sus redes sociales la periodista especializada en policiales Virginia Luján Sosa, las mujeres fueron retenidas en el lugar por la comerciante y vecinos hasta la llegada de efectivos de la Policía Bonaerense, que posteriormente las trasladaron a la comisaría de Barrio Matera.

El episodio comenzó a circular rápidamente en redes sociales a partir de una foto de las tres mujeres de espaldas, tomada tras la intervención policial. La imagen llamó especialmente la atención porque cada una tiene un color de cabello diferente: una morocha, una rubia y una pelirroja.

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A partir de esa particularidad, los usuarios comenzaron a compararlas con las protagonistas de Las Chicas Superpoderosas y las bautizaron de manera satírica como “Las Chicas Superchorras” o “Bombón, Burbuja y Bellota”.

La publicación de Sosa también utilizó el hashtag #LasSuperchorras, que acompañó la difusión del caso en redes. Más allá del tono humorístico que tomó la situación en internet, el episodio se inició por una presunta tentativa de robo y terminó con las tres mujeres trasladadas por la Policía.

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